Human Rights Watch stelt executie van burgers in Turkse “veiligheidszone” aan de kaak

In de zogenaamde “veiligheidsheidszone” die door een Turks offensief is ingesteld in het noordoosten van Syrië, vinden standrechtelijke executies en onteigeningen plaats. Dat wordt vandaag aan de kaak gesteld door Human Rights Watch (HRW). De mensenrechtenorganisatie heeft het over mogelijke oorlogsmisdaden van de door Turkije gesteunde militie Syrisch Nationaal Leger. Turkije had in oktober een militaire operatie opgestart in het noordoosten van Syrië, om een zogenaamde “veiligheidszone” van een dertigtal kilometer diep te installeren om Koerdische milities op afstand te houden. Maar uit informatie van HRW blijkt nu dat die veiligheidszone eerder een gevarenzone is voor de burgers in het gebied.

Volgens de organisatie werden er burgers zonder enige vorm van proces geëxecuteerd. Ook werden eigendommen aangeslagen of geplunderd en werd het voor sommige ontheemde Koerdische gezinnen onmogelijk gemaakt om terug te keren. Het zou doorgaans gaan om feiten die gepleegd werden door het Syrisch Nationaal Leger, een militie die door Ankara gesteund wordt.

“Turkije zou de mensenrechtenschendingen, die in heel wat gevallen mogelijke oorlogsmisdaden zijn, moeten onderzoeken die zich voordoen in de gebieden die momenteel onder zijn controle staan”, zo meldt de organisatie.

Bron: Belga