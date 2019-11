Fransman Guillaume Boutin nieuwe CEO Proximus

De Fransman Guillaume Boutin (45) is door de raad van bestuur van Proximus aangeduid als nieuwe CEO van het telecombedrijf. De nieuwe topman hoopt de sereniteit terug te brengen in het bedrijf en beloofde zijn Nederlands te verbeteren. Boutin werkt al meer dan twee jaar bij Proximus en was verantwoordelijke voor de consumentenmarkt. Daarvoor werkte hij in Frankrijk voor Canal+ en de Franse telecomoperator SFR, waar hij onder meer financieel directeur en marketingbaas was.

Volgens voorzitter Stefaan De Clerck verkoos Boutin Proximus boven andere aanbiedingen. “Hij werd van overal gevraagd”, aldus De Clerck, die de nieuwe topman omschreef als een “jonge, creatieve, ambitieuze manager in een nieuwe stijl”.

Zelf begon Boutin in het Nederlands. “Jullie merken dat mijn Nederlands nog voor verbetering vatbaar is, maar ik maak er werk van”, zei hij al snel, om vervolgens in het Frans verder te gaan. Boutin wil van Proximus “de onbetwistbare leider maken in technologie en digitaal”, zei hij. Maar hij wil ook “nieuwe groeidomeinen verkennen”.

Maar eerst moet Boutin de rust in het bedrijf zien terug te brengen. Dat wordt geen makkelijke klus. De raad van bestuur wil immers een herstructurering beginnen uitvoeren, ook al is daar met de vakbonden geen akkoord over bereikt. “Ik ben mij bewust van de emoties die de transformatie teweegbrengt”, zei Boutin. “We gaan er alles aan doen om de sereniteit terug te doen keren na een periode van onzekerheid.”

