Fransman Boutin nieuwe CEO Proximus

De Fransman Guillaume Boutin wordt de nieuwe CEO van Proximus. Dat werd uit goede bron vernomen. Boutin werkt al twee jaar bij Proximus en was verantwoordelijke voor de consumentenmarkt. Boutin kwam in augustus 2017 over van de Franse groep Canal+. Voor hij daar in 2015 ging werken, was Boutin jarenlang aan de slag bij de Franse telecomoperator SFR, waar hij onder meer financieel directeur en marketingbaas was.

Boutin neemt over van de eveneens Franse Sandrine Dufour, de financieel directrice die na het tumultueuze vertrek van Dominique Leroy in september CEO ad interim werd. Dufour werd ook genoemd als mogelijke definitieve opvolgster van Leroy.

bron: Belga