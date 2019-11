Euroleague basket (v) – Castors Braine walst over Venetië

Castors Braine heeft woensdag op de vijfde speeldag in de Euroleague basketbal voor vrouwen met 58-75 gewonnen van het Italiaanse Reyer Venezia. Het was de tweede overwinning voor de Waals-Brabanders dit seizoen. De Venetianen waren in de eerste helf nog de betere ploeg en bij de rust stond het 42-39 in het voordeel van de thuisploeg. Braine haalde het nipt in het derde kwart met 12-13, maar in de laatste tien minuten waren de Italianen nergens. Onze landgenoten wonnen het laatste kwart met 4-23 en haalden het uiteindelijk nog met bijna 20 punten verschil.

Celeste Trahan-Davis blonk uit bij Castors met 13 punten, 13 rebounds en een assist. De Waals-Brabanders rukken dankzij hun zege op naar een voorlopige vierde plaats met zeven punten. Venetië is zesde, de top vier stoot door.

bron: Belga