Duizenden boze boeren betogen in Berlijn

Duizenden landbouwers zijn vandaag met de tractor naar Berlijn getrokken om te protesteren tegen het landbouwbeleid van de regering. Die wil onder meer het gebruik van pesticiden en kunstmest terugdringen. “De Duitse boeren hebben nood aan bescherming en een toekomstperspectief, in plaats van overdreven regels en verboden”, aldus de belangrijkste Duitse landbouwersvakbond DBV. De boeren vrezen dat de nieuwe milieuregels hun financiële moeilijkheden alleen zullen versterken, en dat in een context van internationale concurrentie. “Zonder landbouwers geen toekomst”, stond er bijvoorbeeld op affiches die aan de tractoren waren gehangen. Of nog: “Geruïneerde landbouwers, ingevoerd voedsel”.

“Veel pesticiden en praktijken die hier verboden zijn, zijn elders in Europa of in de wereld wel toegestaan. Maar wij moeten wel concurreren met de producten uit die landen”, aldus Norbert Prkle, een landbouwer uit Saksen.

Het was de derde keer dat zo’n betoging werd georganiseerd. De landbouwers vragen dat de regering het insectenbeschermingsplan dat ze begin september aankondigde, herwerkt. De Duitse minister van Landbouw, Julia Klöckner, trotseerde de manifestanten aan de Brandenburger Tor, in het centrum van Berlijn, om het beleid te verdedigen. Ze riep op de dialoog tussen landbouwers en samenleving te hervatten.

Volgens een studie die eind 2017 verscheen en die gebaseerd was op metingen in Duitsland, heeft Europa op minder dan dertig jaar tijd bijna 80 procent van zijn insecten verloren.

Bron: Belga