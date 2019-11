Doden in vrachtwagen Essex – Eerste lichamen van Vietnamese migranten gerepatrieerd

De eerste lichamen van de Vietnamese migranten die eind oktober dood in een koelwagen nabij Londen werden aangetroffen, zijn woensdagochtend naar Vietnam gerepatrieerd. Dat heeft het Franse persagentschap AFP vernomen van een veiligheidsagent op de luchthaven. “Het vliegtuig is geland met aan boord 16 lichamen (…), we wachten nu tot de lichamen aan de lokale autoriteiten kunnen worden overgedragen”, luidde het.

De 39 Vietnamese migranten werden op 23 oktober dood aangetroffen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer in Grays, nabij Londen in het Engelse graafschap Essex.

Bron: Belga