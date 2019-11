Champions League – Lukaku helpt Inter met doelpunt en twee assists aan tweede plaats in zware groep F

Inter Milaan heeft woensdag op de vijfde speeldag in groep F van de Champions League met 1-3 gewonnen van Slavia Praag. Romelu Lukaku was goed voor een doelpunt en twee assists. Inter springt over het Dortmund van Axel Witsel en Thorgan Hazard naar de tweede plaats. Dries Mertens scoorde voor Napoli, dat 1-1 gelijkspeelde bij Liverpool. Di Lorenzo bediende op Anfield Road met een geweldige lange bal Mertens (21.), die alleen voor doelman Alisson kwam. Gemakkelijk was het nog altijd niet, want de hoek was bijzonder scherp, maar de Rode Duivel werkte feilloos af. Dejan Lovren (65.) maakte middenin de tweede helft gelijk. Divock Origi bleef de hele wedstrijd op de bank bij Liverpool, dat leider blijft in groep E met tien punten. Napels heeft er negen, Salzburg zeven, Genk één.

Na een knappe dribbelactie op rechts bediende Lukaku (19.) in Praag zijn ploegmaat Lautaro Martinez (19.) voor de 0-1, kort voor de rust leek Lukaku zelf de 0-2 te maken, maar na tussenkomst van de VAR keurde de scheidsrechter zijn doelpunt af en gaf prompt een penalty aan de overkant, waar Tomas Soucek (37.) gelijkmaakte. Uiteindelijk was het toch aan Lukaku (81.) om de wedstrijd te beslissen: hij holde alle verdedigers voorbij, kapte de veel te ver uitgekomen doelman uit en kon de 1-2 in doel lopen. Vlak voor affluiten werd het nog 1-3, en de assist was alweer voor Lukaku, die met een stiftballetje Martinez (88.) bediende. In de blessuretijd werd alweer een doelpunt van Lukaku afgekeurd na ingrijpen van de VAR, die buitenspel zag.

Axel Witsel kwam met Dortmund op achterstand tegen Barcelona na een doelpunt van Luis Suarez (29.), vier minuten later maakte Lionel Messi er al 2-0 van. Antoine Griezmann (67.) breidde na de pauze uit tot 3-0, al kon Jadon Sancho (77.) nadien nog de eer redden voor Dortmund. Thorgan Hazard bleef op de bank bij Dortmund.

Barcelona blijft leider met elf punten en is zeker van zijn stek in de achtste finales. Inter springt naar de tweede plaats met zeven punten. Ook Dortmund heeft zeven punten, maar een minder doelsaldo, Slavia Praag is laatste met twee punten.

In groep H ging Ajax met 0-2 winnen bij Rijsel na doelpunten van Ziyech (2.) en Promes (59.). Het wordt alleen leider met tien punten, achtervolgers Valencia en Chelsea hebben elk acht punten. In groep G speelde Benfica 2-2 gelijk bij RB Leipzig. De Portugezen gaven daarbij in de slotminuut een 0-2 voorsprong uit handen. Het leverde Leipzig, leider in de groep met tien punten, de kwalificatie op. Doelman Mile Svilar ontbreekt bij Benfica nog altijd door een achillespeesblessure.

.

bron: Belga