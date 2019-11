Blessure van Eden Hazard blijkt mee te vallen, Rode Duivel tien dagen aan de kant

Eden Hazard heeft gisterenavond in het Champions League-duel van Real Madrid tegen Paris Saint-Germain (2-2) een kneuzing aan het rechterbeen opgelopen, zo maakte zijn club vanmiddag bekend. Volgens Spaanse media zou de Rode Duivel over een tiental dagen weer op het veld kunnen staan en zo komen het Champions League-duel tegen Club Brugge en de Clasico tegen FC Barcelona niet in het gedrang. Goed nieuws dus, want aanvankelijk werd gevreesd voor een zwaardere blessure. Tijdens het duel tegen PSG was Hazard in de tweede helft naar de kant gegaan met een pijnlijke enkel, na een drieste tackle van Thomas Meunier. Gisterenavond bleek uit de eerste onderzoeken alvast dat het geen botletsel zou zijn, maar voor de MRI was het wachten tot deze voormiddag.

Bron: Belga