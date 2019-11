Belgian Cats tegen Canada, Japan en Zweden in olympisch kwalificatietoernooi

De Belgische basketvrouwen (FIBA 9) nemen het komend jaar van 6 tot 9 februari in het olympisch kwalificatietoernooi in de Versluys Dôme in Oostende op tegen Canada (FIBA 4), Japan (FIBA 10) en Zweden (FIBA 22). Dat wees de loting vandaag in het Zwitserse Mies uit. De poules zullen telkens bestaan uit vier landen, zestien in totaal. Twaalf landen plaatsen zich voor de Olympische Spelen van volgende zomer in Tokio (26 juli-9 augustus). Het zou de eerste keer zijn dat de Belgische basketbalvrouwen naar de Spelen mogen.

Oostende is één van de vier gaststeden voor de kwalificatietoernooien. Verder wordt ook gespeeld in het Franse Bourges, het Servische Belgrado en het Chinese Foshan. Hierdoor was het op voorhand al zeker dat België niet zou kunnen uitkomen tegen toplanden Frankrijk, Servië en China, die net als de Cats in pot 2 werden geplaatst. Ook Europees kampioen Spanje was geen mogelijkheid.

Met Japan kwam er wel het organiserende land van de Spelen uit de bus. Japan is, net als wereldkampioen Verenigde Staten, al zeker van zijn ticket voor het olympisch basketbaltoernooi, maar speelt het kwalificatietoernooi als voorbereiding. In deze poule zullen zich dus maar twee (extra) landen zich plaatsen voor de Spelen.

Bron: Belga