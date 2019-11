Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 – Buttigieg klimt naar tweede plaats, Warren verliest aan populariteit

In een nieuwe peiling naar aanleiding van de Democratische primaries klimt de jonge burgemeester van South Bend (Indiana), Pete Buttigieg naar de tweede plaats. Hij moet enkel voormalig vicepresident Joe Biden laten voorgaan, die met 24 procent van de kiesintenties de ranking aanvoert. Elizabeth Warren, de progressieve senator van Massachusetts, verliest daarentegen fors aan terrein. De peiling werd uitgevoerd door de Quinnipiac universiteit en dinsdag gepubliceerd. Buttigieg – met zijn 37 jaar de benjamin onder de kandidaten – wist in de peiling 16 procent van de kiesintenties te verzamelen en boekt daarmee een aanzienlijke winst. In eenzelfde peiling op 24 oktober moest hij het nog stellen met 10 procent.

Slecht nieuws is er voor Elizabeth Warren. Zij nam sinds de vorige peiling een forse duik en gaat van de eerste naar de derde plaats. Volgens de peiling is nog 14 procent van de Democraten van plan om voor Warren te stemmen, tegenover 28 procent bij een eerdere bevraging.

De onafhankelijke senator van Vermont, Bernie Sanders volgt op de vierde plaats met 13 procent.

Voormalig burgemeester van New York Michael Bloomberg kondigde pas zondag zijn kandidatuur aan en krijgt momenteel in de peiling, die tussen 21 en 25 november werd uitgevoerd, 3 procent van de kiesintenties toebedeeld.

