Abt Lode Van Hecke is de nieuwe bisschop van Gent

Kardinaal Jozef De Kesel heeft vandaag op een persconferentie abt Lode Van Hecke voorgesteld als de nieuwe bisschop van Gent. Van Hecke volgt de huidige bisschop Luc Van Looy (78) op. De officiële inhuldiging van Lode Van Hecke als de 31ste bisschop van Gent is gepland op 23 februari om 15 uur in de Sint-Baafskathedraal van Gent. Voor Lode Van Hecke, de abt van Orval, kwam de aanstelling als een verrassing.

“Het komt voor mezelf als een verrassing, ik ben geen monnik geworden om dan nog bisschop te worden. Voor mijn broeders van de abdij van Orvan was het een zwaar moment, maar ze hebben me allemaal aangemoedigd om bisschop te worden. Hoe onverwacht het ook was”, vertelt de nieuwe bisschop van Gent.

“Ik heb het gevoel dat dit de weg is die ik moet volgen. Het is een avontuur. U moet me niet vragen naar strategie of politiek, want ik moet nu eerst een bisschop ontdekken en beginnen met te luisteren. Luisteren naar waar de echte vragen liggen”, vervolgt Van Hecke.

Het is erg uitzonderlijk en zelfs de eerste keer in de kerkgeschiedenis in België dat een trappistenmonnik bisschop wordt. Kardinaal Jozef De Kesel ziet het als een evolutie van de huidige tijd. “Het is misschien niet zo eigenaardig in deze tijd. Een tijd van herstructurering van de kerk, een tijd waarin we zoeken naar spirituele vernieuwing en diepgang”, aldus De Kesel.

bron: Belga