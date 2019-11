Vlaanderen ’hackt’ Lam Gods met diverse koppels

Toerisme Vlaanderen vervangt de zijpanelen van het wereldberoemde schilderij ‘De aanbidding van het Lam Gods’ (of simpelweg ‘Lam Gods’) door foto’s van echte koppels. De overheidsdienst lanceert zo het Van Eyck-jaar 2020 en wil tegelijkertijd tonen dat Vlaanderen warm en inclusief is, aangezien alle koppels ongeacht hun geaardheid of geloofsovertuiging welkom zijn.

In het originele schilderij van de gebroeders Van Eyck flankeren Adam en Eva sinds 1432 enkele religieuze taferelen. Nu maken ze plaats voor koppels die niet altijd de wind mee hebben. Die boodschap van inclusie en diversiteit mag ook in Vlaanderen nog breder gedragen worden, aldus Toerisme Vlaanderen. Bovendien zet de campagne het unieke kunstpatrimonium van Vlaanderen in de kijker.

Universele liefde

“Het idee om ’De aanbidding van het Lam Gods’ te koppelen aan de aanbidding van liefde in al zijn vormen, ligt voor de hand. Echtheid staat centraal in dit werk, net als de liefde”, zegt Peter de Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. “Vandaag is het makkelijk om Adam en Eva te zijn als je binnen de lijntjes kleurt. De gebroeders Van Eyck schilderden de lijntjes anders, op hun eigen manier. Heel wat koppels doen dat vandaag ook en dat veroorzaakt nog altijd opschudding. Vlaanderen draagt in woord en daad diversiteit en inclusie hoog in het vaandel. Daarom zetten we deze ’hack’ op poten. We zetten tegelijk ons unieke kunstpatrimonium én toeristisch Vlaanderen als culturele en inclusieve bestemming in de kijker.”

Toerisme Vlaanderen heeft een filmpje gemaakt van de hack, dat iedereen kan delen. Wie wenst kan via de website www.adorationoftruelove.com het filmpje personaliseren door een foto te uploaden.

“De aanbidding van het Lam Gods” is één van de meest invloedrijke religieuze schilderijen ter wereld. Het monumentale werk werd geschilderd op eikenhouten panelen bedekt met dun mengsel van krijt en dierlijke lijm. De figuren werden aangebracht in ettelijke laagjes olieverf. Het miniatuurwerk en de lichtdoorlatende verf zorgen voor een extra dimensie: er lijkt een innerlijke gloed in het schilderij te zitten.

Naakt

De gebroeders Van Eyck hebben door middel van die technieken de manier waarop we naar kunst kijken voor altijd veranderd. Hun optische manier van schilderen maakte kunst zo levensecht dat ze angst inboezemde. Adam en Eva die het ’Lam Gods’ flankeren zijn er stille getuigen van. Hun overdonderende naaktheid werd door de elite afgekeurd. Om die reden werden in 1781 de zijpanelen verwijderd naar aanleiding van een bezoek van Jozef II. Ook Frederik Willem III kon hun naakte schoonheid niet waarderen. In 1816 kocht hij de zijpanelen van het Lam Gods – met uitzondering van Adam en Eva. Viktor Lagye ging in de 19e eeuw nog een stapje verder. Hij schilderde de originele zijpanelen na – niet naakt, maar deftig gekleed.

Van Eyck-jaar

Het Van Eyck-jaar 2020 is het sluitstuk in de Vlaamse Meesters-trilogie van Toerisme Vlaanderen, na Rubens in 2018 en Bruegel in 2019. In het kader van dat Van Eyck-jaar wordt in het Gentse Museum voor Schone Kunsten (MSK) de grootste collectie van werken van Van Eyck ooit getoond, met onder meer een aantal gerenoveerde werken en werken in bruikleen. Daarnaast kunnen liefhebbers vanaf 8 oktober 2020 in de Sint-Baafskathedraal via virtual reality diep in het Gentse verleden en dat van het Lam Gods duiken.