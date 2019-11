‘Temptation Island’-verleidster Chiara onderging borstvergroting: “Ik móest dit doen”

Chiara Creemers, de ‘Temptation’-verleidster aan wie Marvin niet kon weerstaan, heeft een borstvergroting laten uitvoeren. “Ik voelde me simpelweg niet goed in m’n vel met de borsten die ik had”, klinkt het.

Drie jaar geleden bezweek Marvin voor de charmes van ‘Temptation’-verleidster Chiara, tot ongenoegen van zijn vriendin Louise. Intussen is Chiara bezweken voor een borstvergroting, die ze onlangs liet uitvoeren in Turkije. De 25-jarige schone was het beu om zich te schamen voor haar kleine borsten. “Ik worstelde er echt al lang mee dat ik zulke kleine borsten had. Dat begon mijn zelfvertrouwen te ondermijnen. Ik wilde zelfs niet dat m’n vriendje van het moment mij naakt zag. Zo beschaamd was ik. Dus ik móest dit doen. Voor mezelf”, vertelt ze in TV Familie.

Gewone beha dragen

Chiara koos ervoor om een zo natuurlijk mogelijk resultaat te verkrijgen. “Ik heb 355 CC gekozen omdat ik wilde dat het natuurlijk bleef. Afhankelijk van hoe mijn borsten genezen, zal het eindresultaat een C- of D-cup zijn. Ik kijk er enorm naar uit om in de zomer eender welke bikini te kunnen dragen. Tot nu toe trok ik er vaak een T-shirt over aan. En eindelijk kan ik een gewone beha dragen in plaats van zo’n wonderbra die mij een beklemmend gevoel gaf”, klinkt het.

Taboe

Volgens Chiara is een borstvergroting nog al te vaak taboe. “Ik snap niet waarom. Ik voel me gelukkig nu, en daarom wil ik er graag over vertellen. Ik ben de voorbije tien jaar van mijn leven nooit écht zorgeloos gelukkig geweest. Het klinkt stom, maar: YOLO! You only live once! Waarom zou ik ongelukkig moeten zijn over iets dat je kan verhelpen?”, besluit ze.



Chiara Creemers toen ze in 2016 als verleidster meedeed aan ‘Temptation Island’: