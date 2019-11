Seksspeeltjesbedrijf vraagt dokters masturbatie voor te schrijven

“Zelfbevrediging heeft een helende werking en kan helpen om psychische klachten te verminderen”, schrijft seksspeeltjesfabrikant Lelo in een open brief aan het Britse minsterie van Volksgezondheid NHS.

Vervroegde 1 aprilgrap? Zeker niet, de producent van ondeugend speelgoed meent het serieus: artsen en psychologen zouden hun patiënten vaker moeten adviseren om de hand aan zichzelf te slaan, meldt de Daily Mirror.

Aan de bel trekken

Volgens het bedrijf heeft masturbatie namelijk uitzonderlijk veel voordelen. Zo zou het stress verminderen, de slaap bevorderen en de aanmaak van endorfine, een stofje waardoor we ons prettiger voelen, aanwakkeren. Ze dringen er bij de beleidsmakers dan ook op aan dat de handenarbeid vast onderdeel moeten worden van psychotherapieën.

Voor Kate Moyle, seksuoloog bij Lelo, zijn de voordelen zo klaar als een klontje. “De functie van bevrediging is dat we ons prettiger gaan voelen. Zelfbevrediging kan dan ook positieve effecten hebben op onze gezondheid op meerdere manieren. Zo produceert het lijf bij een orgasme oxytocine en dit verlaagt je cortisolgehalte: het hormoon dat wordt gelinkt aan stress.”

Zelfvertrouwen in bed

Volgens Moyle zijn er nog meer hoogtepunten te benoemen. “Door reguliere zelfbevrediging leren we ons lijf beter kennen en dit zorgt er weer voor dat het zelfvertrouwen op seksueel- en intiem gebied wordt vergroot.”

De seksuologe schrijft de open brief naar aanleiding van een onderzoek waaruit bleek dat 78% van de Britten toegaf dat een orgasme hun humeur verbetert. Hoe dit orgasme tot stand is gekomen, maakt niet uit. Alleen of met een partner, in beide gevallen waren de positieve effecten significant bij mannen en vrouwen.

Hysterie

Toch is zelfbevrediging als behandeling niet volledig nieuw. Sterker nog: de dildo is ooit in de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkeld als medisch hulpmiddel tegen ‘hysterie’, een inmiddels achterhaalde psychische aandoening.

Nog een leuk feitje als climax? De geschiedenis van seksspeeltjes gaat nog veel verder terug in de tijd. Archeologen troffen in een Duitse grot ooit een fallusvormige siltsteen aan van 30.000 jaar oud. Vermoedelijk werd deze steen, van een respectabele 20 centimeter lang, door oermensen als dildo werd gebruikt.

Bron: Metro Nederland