MOVIES. Regisseur Rian Johnson speelt Cluedo in ‘Knives Out’

Een geheimzinnige moord, een rechercheur met bizarre trekjes en een familie vol verdachten: welkom in ‘Knives Out’, een van de aangename verrassingen van dit eindejaar. Rian Johnson kwam zijn nieuwe film voorstellen op het festival van Gent, waar hij ons met plezier te woord stond.

‘Knives out’ is een moordraadsel dat verschillende tijdperken door elkaar mengt. Het genre op zich gaat terug tot de vroege 20ste eeuw, maar je plaatst het in een hedendaagse context.

Rian Johnson: “Mijn basisidee was om de brug te slaan tussen het klassieke genre van de ‘whodunnit’ (mysterieuze politieverhalen, ontstaan in Engeland in de jaren 1920, nvdr.) en onze tijd. En dat wil niet enkel zeggen dat de personages in de film rondlopen met een smartphone. Ik wou karakters die echt in de wereld van vandaag staan. Een van de grote inspiratiebronnen voor ‘Knives Out’ is Agatha Christie, en in haar boeken maakte ze er een punt van om alle persoonlijkheden zorgvuldig te ontwikkelen. Op die manier kwam de kracht van het verhaal niet alleen maar van het mysterie. Ze creëerde bijvoorbeeld karakters die typisch waren voor de naoorlogse periode, zoals de norse oude oom die in het leger heeft gezeten en constant slechtgezind is omdat de jongeren geen respect voor hem hebben. (lacht) Ik wou dat soort stereotypes een update geven, om ze aan te passen aan onze eigen tijd.”

Hoe zou je de stereotypen van vandaag omschrijven?

“Ik denk aan figuren zoals de lifestyle coach, die gespeeld wordt door Toni Collette (grote foto), bekend van ‘The Sixth Sense’ en ‘Hereditary’. Zij is een soort Instagram-influencer. Of aan haar dochter Meg (rol voor Katharine Langford van ‘13 Reasons Why’), de kunststudent die zichzelf superprogressief vindt. Of aan Jacob (rol voor Jaeden Martel uit ‘It’), de neef die niets liever doet dan trollen op het internet.”

Dat soort types hebben we in Europa ook: de linkse feministe, de rechtse oom, de tiener die de hele tijd aan zijn gsm gekleefd is…

“Precies. (lacht) Het is een heel gepolariseerde situatie. Iedereen haat elkaar! In mijn familie of onder mijn vrienden zijn er mensen met een politieke mening die verschilt van de mijne, en we discussiëren de hele tijd. Net zoals in de film. Ik denk dat het een universeel fenomeen is. Het doet dan ook deugd om er een beetje mee te lachen. Maar ik heb er tegelijk alles aan gedaan om er geen zedenpreek van te maken, ook al heeft de film een politiek tintje. ‘Knives Out’ is in de eerste plaats bedoeld om zich te amuseren.”

Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni Collette, Chris Evans,… Hoe is het jou in hemelsnaam gelukt om die groep acteurs bij elkaar te krijgen?

“Dankzij Daniel Craig. Hij is de eerste die toegehapt heeft.”

Hij is ook geweldig in de rol van de eigenaardige rechercheur.

“Ja, he? Je ziet dat hij zich geweldig vermaakt. Ik denk dat hij er nood aan had. (lacht) Omdat ik hem de laatste jaren vooral in de rol van James Bond had gezien, verwachtte ik een heel ernstige acteur. Maar het tegendeel is waar. Daniel geniet ervan om plezier te maken. En aangezien iedereen met hem wil samenwerken, zijn we er zonder veel moeite in geslaagd om de rest van de cast samen te stellen.”

Je schrijft de scenario’s voor jouw films altijd zelf. Wat is het verschil qua creatieve vrijheid tussen een onafhankelijke film als ‘Knives Out’ en iets als ‘Star Wars: The Last Jedi’?

“Het grootste verschil is dat je bij ‘Star Wars’ met meerdere scenaristen samenwerkt, terwijl ik anders de gewoonte heb om op mijn eentje te schrijven. Maar het resultaat is even persoonlijk voor mij. In het geval van ‘Star Wars’ moet je je uiteraard aan een overkoepelende visie houden, maar ik heb er ook mijn eigen visie aan kunnen toevoegen. Ik had op geen enkel moment de indruk dat ik klem zat in een enorme machine. Ik had het prima naar mijn zin tussen al die getalenteerde mensen. Daarom ga ik er ook mee door (Johnson werkt aan een nieuwe ‘Star Wars’-trilogie, nvdr).”

Elli Mastorou