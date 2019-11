MOVIES. ‘Last Christmas’: Een hutsepot van vergezochte ideeën

Met de eindejaarsperide komt ook de snijdende koude. Traditioneel wordt die gecounterd door de melige warmte van een kerstfilm en dit jaar krijgen we die in de vorm van ‘Last Christmas’ met in de hoofdrol ‘Game of Thrones’-ster Emilia Clarke. Spijtig genoeg wil de film ons teveel zoetigheid tegelijk inlepelen.

Hoe moet je uitleggen waar ‘Last Christmas’ over gaat? Het scenario heeft alles van een hutsepot vol vergezochte ideeën die de makers met alle geweld wilden combineren. In de grond is het (bijna) simpel: een knuffelbare kerstromance, gewiegd door het oeuvre van George Michael (wiens beroemde tegelplakker ook de titel van de film heeft opgeleverd). De hartendieven in kwestie zijn Katia (rol van Emilia Clarke uit ‘Game of Thrones’), een onhandige vrouw die in een Londense decoratiewinkel werkt, en Tom (Henry Golding uit ‘Crazy Rich Asians’). Wat Katia niet weet, is dat Tom een geheim heeft…

Daar moeten we ook nog aan toevoegen dat Katia ooit de droom koesterde om door te breken als zangeres, dat een van de personages gezondheidsproblemen heeft, dat Emma Thompson in de huid van een Joegoslavische migrant kruipt (jazeker), dat een tehuis voor daklozen een rol speelt, dat er zusterruzie in het spel is, en ga zo maar door. Positief is dat er wel degelijk vonken over en weer springen tussen de twee hoofdpersonages en dat het eerste kwartier best onderhoudend is. Veel minder aangenaam is dat ‘Last Christmas’ vervolgens razendsnel aftakelt tot onverteerbaar en veelkleurig speksnoep. En zonder de ontknoping te verklappen: hij neemt de fameuze song van George Michael een tikkeltje te ernstig. (em)