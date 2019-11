LEGO steekt draak met Tesla Cybertruck door hun versie ervan voor te stellen

De Deense speelgoedfabrikant LEGO heeft de spot gedreven met de nieuwe Tesla Cybertruck. Ze toonden een eigen versie van het gepantserde voertuig, al ziet dat er niet meteen indrukwekkend uit…

Vorige week presenteerde Tesla-topman Elon Musk de splinternieuwe Cybertruck, een futuristisch voertuig met gewapend glas dat “onbreekbaar” zou zijn. Al snel bleek dat niet het geval te zijn, want toen er een metalen bal tegen het zijraam gegooid werd, brak het toch. “Het positieve is dat de metalen bal niet door het raam ging. Maar we zullen het nog eens moeten herbekijken”, probeerde de 48-jarige bedenker zich eruit te praten.

Legoblokje op wieltjes

Ook in Denemarken werden de videobeelden van de presentatie op gelach onthaald. Speelgoedfabrikant LEGO zag er de humor wel van in en creëerde een LEGO-versie van de Cybertruck. Daar hadden ze niet veel werk aan, want het is niet meer dan een legoblokje op wieltjes. “De evolutie van de Cybertruck is er. Gegarandeerd onbreekbaar”, schreven ze bij de foto op Facebook.

Geestige commentaren

Het bericht is met duizenden comments en likes viraal gegaan. “En iedereen die ooit op een legoblokje getrapt heeft, weet dat lego buitenaards sterk is”, knipoogde iemand. “Geen ramen, geen probleem”, reageerde nog iemand. “Je weet dat je het verknald hebt als LEGO je uitlacht”, klinkt het nog.

Veel bestellingen

Ondanks de geflopte voorstelling van de Cybertruck, heeft Tesla toch al meer dan 200.000 bestellingen binnen van het futuristische voertuig.