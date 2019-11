Indiër laat nier van 7,4 kilo verwijderen

In India hebben chirurgen bij een man met een genetische aandoening een nier van 7,4 kilogram verwijderd. De 56-jarige patiënt leed aan een polycysteuze nier of PKD (polycystic kidney disease), waarbij cystes ontstaan in het orgaan. Zijn aangetaste nier werd vorige maand tijdens een twee uur durende operatie in een ziekenhuis in New Delhi verwijderd.

“Zijn nier had een enorme omvang en nam de helft van zijn buikholte in beslag”, zegt Sachin Kathuria, lid van het medische team. “We wisten dat het om een grote nier ging, maar we hadden nooit gedacht dat ze zo zwaar zou zijn.”

Het orgaan bleek maar liefst 7,4 kilogram te wegen en 45 centimeter lang te zijn, terwijl een normale nier tussen de 120 en 150 gram weegt en 12 centimeter lang is. Het gaat om een van de zwaarste menselijke nieren ooit verwijderd tijdens een operatie.

Volgens het Guinness Recordboek voert een nier van 4,25 kilogram die in 2017 in Dubai werd verwijderd, momenteel de lijst aan. Maar het doktersteam in het ziekenhuis in New Delhi zegt medische dossiers te hebben gevonden van een verwijderd exemplaar van 9 kilogram.