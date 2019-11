Dua Lipa waarschuwt haar vriend: “Durf me niet te bedriegen, want dan…”

De Kosovaars-Britse zangeres Dua Lipa is sinds afgelopen samen met Anwar Hadid. In een interview gaf ze aan dat hij maar beter geen overspel pleegt, want dan zwaait er wat.

Dua Lipa heeft met ‘Don’t Start Now’ alweer een tophit te pakken, maar ook in haar privéleven gaat het haar voor de wind. De 24-jarige zangers heeft sinds enkele maanden een relatie met het Amerikaanse model Anwar Hadid (20), de broer van Gigi and Bella Hadid.

“Vaarwel, modellencarrière”

De twee zijn gelukkig met elkaar, al draagt Dua nog steeds een overspeltrauma met zich mee dat zo haar gevolgen kan hebben. “Hij zal niet moeten proberen om mij te bedriegen. Als hij me toch ooit ontrouw is, kan hij zijn modellencarrière vaarwel zwaaien. Dan sla ik zo hard op zijn gezicht dat hij nooit meer toonbaar op de foto kan”, lezen we in TV Familie.

Vernederd door ex-vriend

De angst om bedrogen te worden, zit duidelijk diep bij Dua. Dat komt vooral door haar ex-vriend Isaac Carew. “Dua is in haar vorige relatie herhaaldelijk bedrogen. Ze voelde zich nadien zo diep vernederd, zo belachelijk… Dat gevoel wil ze nooit meer ervaren. Haar nieuwe nummer gaat daar ook over. Daarom heeft ze Anwar al van bij de start van hun relatie gewaarschuwd: bedrieg me niet, of…”, klinkt het in haar entourage.