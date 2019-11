Dreigend stroomtekort duikt komende winter weer op

De Europese netbeheerders waarschuwen net als vorig jaar voor een dreigend stroomtekort deze winter in ons land als de temperatuur onder de -5 graden duikt, er weinig wind is en er opnieuw centrales uitvallen. Hoogspanningsbeheerder Elia schat de situatie echter minder precair in.

In normale omstandigheden dreigen geen stroomtekorten in Europa deze winter, aldus ENTSO-E, de vereniging van Europese hoogspanningsbeheerders. Maar de netbeheerders onderzochten ook hoe het zit met onze bevoorradingszekerheid in extreme omstandigheden: als het kwik onder de -5 graden duikt en de productie van windenergie maar op 30% zit van de totale capaciteit, in combinatie met uitvallende centrales. Dan bestaat opnieuw het risico op stroomtekorten.

“Situatie is gunstiger”

België zou dan opnieuw zwaar afhangen van import en op bepaalde uren van buitengewone maatregelen. Vorige winter bijvoorbeeld haalden energieleveranciers stilgelegde centrales vanonder het stof om voor extra capaciteit te zorgen.

In een reactie relativeert Elia de waarschuwing. “Het gaat wel om veel als, als, als”, luidt het. De situatie is volgens Elia niet te vergelijken met vorig jaar, toen op een bepaald moment ons land draaide op één werkende kerncentrale. “De marktomstandigheden zijn vandaag gunstiger”, zegt woordvoerster Marleen Vanhecke.