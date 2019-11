Boek van de maand: ‘Het moois dat we delen’

Publiekslieveling Ish Ait Hamou confronteert in zijn vierde roman, ‘Het moois dat we delen’ (Uitgeverij Angèle), een jongedame met Marokkaanse roots met een bejaarde rechtse Vlaming. Een actueel verhaal over polarisatie en verzoening.

«Tijdens de opnames voor het VIER-programma ‘Terug naar eigen land’ was ik het bijna voortdurend fundamenteel oneens met mijn medereizigers. Dat woog heel zwaar. Na mijn terugkeer waren mijn voelsprieten dan ook zo afgestemd, dat ik voortdurend dat soort rechtse reacties om mij heen hoorde. Ik was zo teleurgesteld in de samenleving. Ging die harde toon ons echt een betere toekomst brengen? Ik ben beginnen schrijven uit urgentie. Dat is ondertussen vier jaar geleden, maar het is er niet beter op geworden. De recente uitspraken over ontvolking van Walter De Donder van CD&V zitten bijna letterlijk in mijn boek.»

«In ‘Het moois dat we delen’ laat ik beide partijen aan het woord: een immigrant én een rechtse Vlaming. Door er een persoonlijk verhaal van te maken, hoop ik dat lezers worden geraakt door Soumia én Luc. De bedoeling is dat ze voor beiden empathie kunnen voelen, zonder daarom hun daden goed te keuren. Dat is een eerste stap naar verzoening. Het zou mooi zijn als mijn boek kan aanzetten tot een gesprek. En daarvoor is een verhaal dat lezers raakt toch nog altijd meer geschikt dan een gepolariseerd debat of opzwepende tweet, vind ik zelf. Tegelijk heb ik de tijdsgeest willen documenteren. Wie weet zal men over twintig jaar wel naar mijn boek verwijzen als iemand vraagt: hoe was de sfeer in Vlaanderen in 2019?»

