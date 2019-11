Aleksandra en Denzel uit ‘Love Island’ zijn dan toch niet uit elkaar

Het winnende koppel uit de datingshow ‘Love Island’ is dan toch nog samen. Er gingen geruchten de ronde dat Aleksandra en Denzel elk hun weg gekozen hadden, maar Aleksandra ontkracht die roddels nu.

De geruchten ontstonden toen Aleksandra onlangs alle foto’s van Denzel van haar Instagramprofiel verwijderde. In het Nederlandse magazine Grazia is de blondine erg open over haar relatie met Denzel. “Er geen veel geruchten de ronde dat we uit elkaar zouden zijn, maar dat is niet zo. We zijn nog altijd samen”, zegt ze. “Oké, we hebben wel ruzie. Maar dat overkomt elk koppel wel eens, he? Ik was eventjes heel erg boos en toen heb ik al die foto’s verwijderd. Overal stond plots geschreven dat we uit elkaar waren, maar we zijn niet definitief uit elkaar.” Hoewel die laatste uitspraak niet veel goeds belooft, is er voorlopig dus geen reden tot paniek.