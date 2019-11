Zeven verdachten in zaak van Ibizavideo die Oostenrijkse regering ten val bracht

In het onderzoek naar de geheime video die de Oostenrijkse rechtse regering deed vallen zijn er zeven verdachten. Dat heeft het Openbaar Ministerie van Wenen dinsdag gezegd. De openbare aanklagers zeggen dat de betrokkenheid van criminele organisaties of buitenlandse inlichtingendiensten bij de geheime video uitgesloten kan worden.

De beelden werden stiekem gemaakt op het Spaanse eiland Ibiza. Ze tonen hoe de extreemrechtse Heinz-Christian Strache bij een vrouw die zich voorstelt als de nicht van een Russische oligarch hengelt naar illegale partijfinanciering, in ruil voor overheidsopdrachten.

“De tot nu toe verrichte onderzoeken hebben aanzienlijk succes opgeleverd”, zei het Openbaar Ministerie. De aanklagers hebben zeven personen geïdentificeerd die ze ervan verdenken illegaal gebruik te hebben gemaakt van opnamemateriaal. Minstens twee van hen zouden betrokken zijn geweest bij het plannen en uitvoeren van de videolist.

De verdachten probeerden volgens de onderzoekers tevergeefs om de beelden voor miljoenen euro’s aan verschillende personen te verkopen. Het waren de Duitse media die de video uiteindelijk publiceerden in mei, wat leidde tot het ontslag van Strache als vicekanselier en partijleider van FPÖ. Bondskanselier Sebastian Kurz zegde de coalitie met FPÖ op en schreef vervroegde verkiezingen uit. Die gingen in september door, en leverden forse verliezen op voor extreemrechts.

