Washington ontving bijna 20.000 berichten over misbruiken Iraans regime

De Verenigde Staten hebben de voorbije dagen bijna 20.000 berichten ontvangen uit Iran die de repressie en misbruiken van de machthebbers moeten illustreren. Bij de berichten ook foto’s en video’s, verstuurd via kanalen als Telegram, zo maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bekend. Afgelopen week kwam het in Iran tot massale protesten, nadat de regering de benzine had gerantsoeneerd en de brandstofprijzen verhoogde. De Iraanse Revolutionaire Garde onderdrukte de protesten, waarbij er ook tientallen doden en gewonden zouden zijn gevallen. De regering blokkeerde de internettoegang in het land, om te vermijden dat beelden van de onrust de rest van de wereld zouden bereiken.

Donderdag vroeg Pompeo aan manifestanten om hem alle bewijzen door te spelen over de misbruiken door het Iraanse regime. “Tot vandaag hebben we al bijna 20.000 berichten ontvangen”, zei hij vandaag op een persconferentie. “Ik hoop dat dit doorgaat en men ons nog meer doorstuurt.”

De buitenlandminister beloofde “om de Iraanse verantwoordelijken voor de schending van mensenrechten, te zullen blijven sanctioneren”. Vrijdag legde het Amerikaanse ministerie van Financiën aan de Iraanse minister van Telecom sancties op.

Bron: Belga