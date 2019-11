Waarde van gestolen goederen in museum Dresden “niet te becijferen”

De waarde van de gestolen goederen uit het museum Grünes Gewölbe in Dresden is niet te becijferen. Dat heeft museumdirectrice Marion Ackermann gezegd op een persconferentie. De dieven gingen volgens Ackermann aan de haal met drie juwelensets van diamant en robijn uit de achttiende eeuw. Hun waarde danken ze niet zozeer aan het materiaal, maar wel aan hun volledigheid. De directrice hoopt dat de gestolen juwelen door hun internationale bekendheid van de kunstmarkt worden gehaald. Ze vertelde dat het personeel de dieven opmerkten op de bewakingsbeelden en de politie verwittigde.

Op de persconferentie maakte de politie ook bekend dat de diefstal het werk is van minstens twee dieven, die rond 5 uur het museum via een raam binnendrongen. Het alarmsysteem was op dat moment verstoord door een brand aan een elektrische transformator.

Het museum is door de gebeurtenissen gesloten, om “organisatorische redenen”. De politie zei dat het mogelijk woensdag weer kan opengaan, maar de museumdirectrice benadrukte dat het nog niet zeker is of dat wel mogelijk is.

De politie van Dresden heeft intussen al contact opgenomen met de politie van Berlijn. Daar stalen onbekenden in maart 2017 een gouden munt van 100 kilogram uit het Bode-Museum.

Bron: Belga