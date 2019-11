Waals gewest tekent “totaal verzet” tegen Mercosur-akkoord aan

Waals landbouwminister Willy Borsus (MR) tekent “totaal verzet” aan tegen het landbouwluik van het vrijhandelsakkoord dat de Europese Unie de voorbije zomer met Mercosur (Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay) heeft gesloten. “Deze tekst ontwricht onze landbouw volledig”, verklaarde hij vandaag in het Waalse parlement. Het akkoord bepaalt onder meer dat de vier Zuid-Amerikaanse landen jaarlijks tot 99.000 ton rundvlees, 100.000 ton kip en 180.000 ton suiker vrij van invoerrechten mogen uitvoeren naar Europa. Het vooruitzicht ontlokt grote onrust bij de landbouwfederaties.

Ook Borsus ziet geen heil in het landbouwluik en dat zal hij ook duidelijk maken op de Belgische rondetafel over het akkoord dat de FOD Economie op 6 december organiseert. “Ik ga daar niet praten over kleine aanpassingen in de marge. Dit akkoord in in zijn huidige vorm ontwrichtend. Het destabiliseert met name de rund- en suikersector, die reeds met lage wereldmarktprijzen kampen”, zei hij.

Eerder op de dag had ook het cdH een schot voor de boeg gelost. De oppositiepartij werkt aan een ontwerpresolutie waarin de Waalse regering wordt gevraagd om het federale niveau officieel te melden dat ze zich verzet tegen het vrijhandelsakkoord, tenzij de landbouwproducten uit het toepassingsgebied worden gehaald en het akkoord de klimaatdoelstellingen van Parijs respecteert.

bron: Belga