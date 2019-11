Saoedische coalitie gaat 200 rebellen vrijlaten

De militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië gaat tweehonderd Houthi-rebellen vrijlaten, als onderdeel van de akkoorden over een staakt-het-vuren die in 2018 werden ondertekend onder toeziend oog van de Verenigde Naties. Dat heeft de woordvoerder van de coalitie, Turki al-Maliki, vandaag aangekondigd. De Saoedische coalitie is sinds 2015 betrokken bij de oorlog in Jemen ter ondersteuning van de Jemenitische regering van president Abed Rabbo Mansur Hadi. De coalitie heeft nu aangekondigd 200 rebellen vrij te laten en vervoer toe te staan voor patiënten die medische zorg nodig hebben vanaf de luchthaven van Sanaa, “in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)”.

In 2014 hadden sjiitische Houthi-rebellen de controle over de hoofdstad Sanaa overgenomen, waarna een burgeroorlog ontstond. Sinds 2016 is de luchthaven gesloten voor commerciële vluchten en werden alleen nog vluchten voor de Verenigde Naties en humanitaire organisaties toegestaan.

De internationaal erkende regering en de Houthi-rebellen sloten in 2018 tijdens vredesgesprekken in Zweden een akkoord over een wapenstilstand voor Hodeida en het uitwisselen van 15.000 gevangenen. In september boden de rebellen aan om hun aanvallen op Saoedi-Arabië te staken en lieten ze 350 gevangenen vrij, waaronder drie Saoediërs. Nog niet alle maatregelen die in de akkoorden werden afgesloten, werden al volledig uitgevoerd. De oorlog eiste al meer dan 100.000 mensenlevens, onder wie meer dan 10.000 burgers.

bron: Belga