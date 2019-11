Pierre Kompany krijgt eredoctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel zal op 18 maart 2020 een eredoctoraat uitreiken aan Pierre Kompany. Dat maakte de burgemeester van Ganshoren en vader van stervoetballer Vincent Kompany gisterenavond zelf al bekend in De Afspraak en wordt nu door de VUB bevestigd in een persbericht. Pierre Kompany krijgt de eretitel omdat “hij een toonbeeld is van integratie zonder dat hij zijn identiteit heeft verloochend”. De 71-jarige Pierre Kompany is onlosmakelijk verbonden aan de naam van zijn zoon Vincent Kompany. Toch is de weg die Pierre afgelegd heeft ook bewonderenswaardig. In 1975 kwam “papa Kompany” naar België om het regime van Congolees president Mobutu te ontvluchten. Vandaag heeft hij een diploma als ingenieur, heeft hij drie succesvolle kinderen opgevoed en is hij de eerste zwarte burgemeester van België.

De VUB ziet in Pierre Kompany dan ook een toonbeeld van een perfecte integratie. De burgervader van Ganshoren spreekt met veel respect over zijn nieuwe thuisland, maar verloochent tegelijkertijd nooit zijn afkomst. De eredoctoraten worden op woensdag 18 maart 2020 uitgereikt tijdens een officiële ceremonie van de VUB.

Gisteren stelde Pierre Kompany zijn levensverhaal voor in het boek “Pierre Kompany, van Congo tot Ganshoren: een ongelooflijk leven”.

bron: Belga