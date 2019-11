Parijs en Berlijn hebben werkdocument over toekomstconferentie EU klaar

Frankrijk en Duitsland zetten samen de schouders onder de geplande conferentie over de toekomst van de Europese Unie. Die moet volgens een gezamenlijk werkdocument van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron de Unie “meer verenigd en soeverein maken”. Het document zou ook de aanhoudende geruchten over een slechte verstandhouding tussen beide leiders de kop kunnen indrukken. Om haar verkiezing tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie veilig te stellen, beloofde Ursula von der Leyen het Europees Parlement deze zomer een conferentie over een verdere democratisering van de Unie. De conferentie, een idee van Macron, moest tegemoet komen aan het ongenoegen dat in het halfrond rondwaarde omdat von der Leyen niet als kandidaat-voorzitter had deelgenomen aan de Europese verkiezingen.

In hun werkdocument ijveren Frankrijk en Duitsland voor een conferentie in twee fases. In februari 2020 zou men de spits afbijten met het debat over het democratisch functioneren van de EU. Het gaat dan onder meer over transnationale lijsten bij Europese verkiezingen en de benoemingen van Europese topjobs. In een tweede fase, vanaf midden 2020, zou de focus verschuiven naar de beleidsprioriteiten. Begin 2022, tijdens het Franse voorzitterschap van de EU-ministerraden, zou het werk van de conferentie af moeten zijn.

Van veiligheid en defensie over migratie, fundamentele waarden en de rechtsstaat tot de eurozone en de sociale markteconomie: de conferentie mag geen heet hangijzer uit de weg gaan om de EU “meer verenigd en soeverein” te maken, vinden Frankrijk en Duitsland. De voorgestelde hervormingen kunnen volgens de twee landen leiden tot verdragsaanpassingen, of financiële, juridische of organisatorische bijsturingen.

Volgens Parijs en Berlijn zou de conferentie geleid moeten worden door “een belangrijke Europese persoonlijkheid”. Oud-premier Guy Verhofstadt is daarvoor al nadrukkelijk in beeld geweest. De conferentie moet volgens het document ook uitgebreid beroep doen op de input van het middenveld en burgers. Over de uitvoering van de aanbevelingen behouden de staatshoofden en regeringsleiders het laatste woord.

Het werkdocument wordt morgen voorgelegd aan de ambassadeurs van de andere lidstaten in Brussel, valt te horen in Europese kringen. Die dag stemt het Europees Parlement in Straatsburg over de ploeg van von der Leyen. Als de Commissie groen licht krijgt, kan ze wellicht vanaf 1 december aan de slag en kan de voorbereiding van de conferentie op volle toeren draaien.

Dat Frankrijk en Duitsland het voortrouw nemen, kan helpen om de aanhoudende geruchten over een slechte verstandhouding tussen Macron en Merkel de kop in te drukken. Eerder deze maand wees Merkel Macron nog terecht nadat die laatste de NAVO in een speech “hersendood” had genoemd. Ook over Europese dossiers, zoals de meerjarenbegroting en de versterking van de eurozone, zit er al een hele tijd ruis op de lijn tussen Parijs en Berlijn.

