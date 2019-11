Minstens elf doden na autobom in noordoosten van Syrië

Vandaag zijn minstens elf mensen om het leven gekomen na een autobomexplosie in het noordoosten van Syrië, in een gebied dat door Turkije wordt gecontroleerd. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het Turkse ministerie van Defensie spreekt van zeventien doden en beschuldigt “de Koerdische terroristische groepering YPG” van de aanslag. De explosie vond plaats in het dorp Tal Halaf, ten westen van de stad Ras al-Ain. Meer dan 20 mensen zouden bovendien ook gewond zijn. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn bij de aanslag drie burgers om het leven gekomen. De Koerdische media melden daarnaast dat er vorige week al een aanslag met een autobom heeft plaatsgevonden in het dorp.

In oktober is Turkije een offensief gestart tegen de Koerdische militie YPG (volksbeschermingseenheden) in Noord-Syrië om de groepering, die Turkije als terroristisch beschouwt, uit het grensgebied te verdrijven. De Turkse inval werd internationaal bekritiseerd.

De Turkse militaire operatie werd na twee akkoorden met de Verenigde Staten en Rusland uiteindelijk gestaakt. In de akkoorden werd beslist dat de YPG zich moesten terugtrekken uit een strook van 30 kilometer diep, langs de Turkse grens. Erdogan had eerder wel gewaarschuwd dat Turkije zijn operatie zal voortzetten totdat de YPG zich effectief terugtrekken uit de zone.

Bron: Belga