Jaar geen pyro of match achter gesloten deuren voor Antwerp: “Klap voor fans”

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde aan FC Antwerp de maximumboete van 5.000 euro en een voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren op. De Great Old kreeg die straf, nadat een rookpot terecht was gekomen op een fan in een rolstoel. “Dit is opnieuw een klap, vooral voor het supporterslegioen zelf”, reageerde Antwerp. De aanleiding voor de zware sanctie is het gebruik van rookpotten in de competitiewedstrijd op het veld van KRC Genk op 3 november. Die werden niet alleen massaal afgestoken, maar werden ook naar Genkse vakken gegooid. Een vrouwelijke Antwerp-supporter in een rolstoel raakte door het toedoen van haar medefans licht gewond. De voorbije maanden werd de Great Old meermaals op het matje geroepen voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal. De Geschillencommissie wilde een duidelijk signaal geven.

Antwerp laat weten dat de procedure om tot een stadionverbod te komen voor de daders volop bezig is. “We hebben begrepen dat de bevoegde instanties over heel wat beelden van verschillende individuen beschikken en dat alle personen die geïdentificeerd worden door de politie zullen vervolgd worden. De club zal het niet nalaten om de mogelijke schade te verhalen bij de geïdentificeerde supporters”, klinkt het dinsdag.

Antwerp kreeg een voorwaardelijke match achter gesloten deuren opgelegd, wat zoveel is als een laatste waarschuwing. “Indien er vanaf de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen en dit tot 30 november 2020 opnieuw pyrotechnisch materiaal wordt gebruikt tijdens een thuis- of uitwedstrijd, zal Antwerp een wedstrijd achter gesloten deuren moeten spelen”, verduidelijkt het stamnummer 1.

“Na de recente veroordeling voor de Europese campagne, zijnde 5.000 supporters minder tijdens de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd, is dit opnieuw een klap. Niet in het minst voor het supporterslegioen zelf”, klinkt het nog. “Wij hebben vertrouwen in die instanties, die over middelen beschikken die de clubs niet hebben, om boetes en straffen aan de juiste personen toe te wijzen. De club heeft altijd haar verantwoordelijkheid genomen en zal dit blijven doen. (…) Iedereen verdient een plaats, in elke wedstrijd en in een sfeervol en veilig stadion.”

Antwerp dient zich ook nog eens te verdedigen voor het tijdelijk stilleggen van de thuismatch tegen Club Brugge van 10 november. De topper werd in de eerste helft gestaakt, nadat Antwerpse fans drankbekers en andere objecten richting spelers en scheidsrechters hadden gegooid. Ook na de match waren er nog incidenten.

bron: Belga