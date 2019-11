Impeachmentonderzoek tegen Trump – Trump mag zich volgende week komen verdedigen tijdens hoorzitting

De onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft president Donald Trump uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende hoorzitting in de afzettingsonderzoek tegen hem. Die vindt volgende week woensdag plaats, en buigt zich over de wettelijke basis van het onderzoek naar de president. Commissievoorzitter en Democraat Jerry Nadler stuurde een brief naar Trump om hem samen met zijn advocaten uit te nodigen. Naar verwachting zullen ook grondwettelijke experts uitgenodigd worden.

De impeachmentprocedure startte in september tegen Trump, omdat de Democraten vinden dat de president zijn ambt heeft misbruikt voor eigen politiek gewin. Hij zette volgens hen de Oekraïense president Volodymyr Zelenski onder druk om een onderzoek te voeren naar voormalig vicepresident Joe Biden en diens zoon Hunter. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen. De Democraten beschuldigen de president er ook van militaire hulp als drukkingsmiddel te hebben ingezet.

bron: Belga