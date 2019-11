Hannes Wolf wil Genk tegen Salzburg eerste zege op kampioenenbal schenken

KRC Genk speelt morgen (21 uur) zijn laatste troefkaarten uit in de groepsfase van de Champions League. Om nog kans te maken op Europese overwintering, moet er voor eigen publiek worden gewonnen van RB Salzburg en liefst met klinkende cijfers. Hannes Wolf, sinds kort de trainer van de Belgische kampioen, beseft dat de opdracht zwaar wordt maar is niettemin strijdbaar. “Ik kijk echt uit naar de wedstrijd. Het is een heel belangrijke match, mijn eerste ook voor ons publiek. We gaan honderd procent voor een goed resultaat”, vertelde de 38-jarige Duitser daags voor het duel in de Luminus Arena.

KRC Genk bengelt met 1 op 12 onderin groep E en moet absoluut winnen tegen Salzburg om nog kans te maken op de derde plaats, die na Nieuwjaar recht geeft op een ticket voor de zestiende finales van de Europa League. Liverpool (9 ptn) en Napoli (8 ptn) zijn buiten bereik maar de Limburgers kunnen wel nog over Salzburg (4 ptn) wippen, al wordt dat niet gemakkelijk. De Oostenrijkse kampioen won de heenwedstrijd tegen Genk met 6-2 en bij gelijke punten telt het onderling resultaat.

“Ik ben niet bezig met een hoge score”, benadrukte Wolf. “Genk heeft nog nooit een overwinning kunnen vieren in de Champions League. Het zou dus mooi zijn om onze eigen fans die eerste zege te kunnen schenken. Maar aan een 3-0 of 4-0 denk ik helemaal niet.” Op de slotspeeldag, op 10 december, trekt Genk naar Napels en ontvangt Salzburg Liverpool.

Afgelopen weekend debuteerde de opvolger van Felice Mazzu met een 2-2 gelijkspel op het veld van Moeskroen. Zoals wel vaker dit seizoen kwamen de Limburgers er al snel op achterstand, waarna ze moesten achtervolgen. Wolf wil niet dat dat scenario zich woensdagavond herhaalt.

“We moeten van bij de aftrap alert zijn. Salzburg is een sterk team dat met veel tempo en intensiteit speelt. Ze zijn snel in de omschakeling en bij balverlies proberen ze het leer meteen te heroveren. We zullen vanaf de eerste bal helemaal klaar moeten zijn. Maar ik heb het gevoel dat alles mogelijk is. Zij zijn sterk maar wij hebben ook onze wapens.”

