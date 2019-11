Groen licht voor 8 nieuwe lokale radiozenders

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) zet het licht op groen voor acht lokale radio-omroepen om uit te zenden op de FM-band. “Dit is opnieuw een verrijking van het sterke Vlaamse lokale radiolandschap”, zegt hij. Tot eind mei van dit jaar konden radio-omroepen een kandidatuur indienen om een frequentiepakket te verwerven. De Vlaamse regering stelde in totaal tien frequenties ter beschikking. Voor acht van die pakketten waren er in totaal achttien dossiers, voor de twee andere waren geen kandidaten.

Acht lokale radio-omroepen kregen groen licht van de minister. Het gaat onder meer om Radio Bingo uit Roeselare, FM Goud Bree en het Begijnendijks Onafhankelijk Radiostation. Zij zijn gekozen op basis van objectieve kwalificatiecriteria, klinkt het bij het kabinet-Dalle. Nu de zenders een erkenning hebben kunnen ze een zendvergunning aanvragen bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Eenmaal die is toegekend kunnen ze beginnen uitzenden op hun FM-frequentie.

Minister Dalle reageert tevreden. “Radio is springlevend: er zijn acht nieuwe radiozenders die straks het rijke Vlaamse lokale radiolandschap zullen versterken”, zegt hij. “Lokale radio wordt veelal gemaakt door echt gepassioneerde radiomakers met een groot hart voor de radiosector. We mogen trots zijn op al die lokale radio’s, ze staan vaak heel dicht bij de mensen en wat er leeft binnen de regio, gemeente of stad.”

bron: Belga