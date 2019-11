Gele wolk in Gentse haven niet schadelijk

De wolk die vrijkwam in de Gentse haven bij een katalysatorenbedrijf is niet schadelijk voor de omgeving. Dat meldt de Brandweerzone Centrum. Buurtbewoners hadden ongerust gereageerd nadat de gele wolk afdreef richting Langerbrugge, Evergem en Kluizen. De wolk kwam vrij bij het productieproces van het bedrijf CRI Catalyst Company, een dochteronderneming van Shell, in de Pantserschipstraat. De brandweer kwam ter plaatse en er werden meetploegen ingezet.

“De situatie is helemaal onder controle. Uit de metingen is gebleken dat de wolk op geen enkel moment schadelijk was voor de omgeving. De stikstofverbinding kwam vrij bij een verbrandingsproces maar de wolk zal oplossen in de lucht”, zegt woordvoerster Alisa Coessens van Brandweerzone Centrum.

bron: Belga