Champions League – Diatta bezorgt Club Brugge met late goal draw bij Galatasaray

Club Brugge heeft dinsdag in extremis 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij Galatasaray op de vijfde speeldag in Champions League-groep A. Adem Büyük opende de score in de 11e minuut, Krépin Diatta (90.+2) hing de bordjes gelijk in de blessuretijd. Club Brugge behoudt zo de derde plaats, die recht geeft op Europese overwintering in de Europa League. De Bruggelingen beëindigden de wedstrijd met negen na rode kaarten voor Diatta en Clinton Mata. Het was meteen opletten voor Club Brugge in het Türk Telekom-stadion. Adem Büyük zette Simon Mignolet aan het werk met een gevaarlijke vrije trap. Even later troefde diezelfde Büyük Simon Deli af, om vervolgens het leer voorbij een kansloze Mignolet te trappen. De Turkse kampioen scoorde zo voor het eerst in deze Champions League-campagne.

In het kolkende stadion voetbalde het team van Philippe Clement in de eerste helft nauwelijks doelrijpe kansen bijeen, al gold dat ook voor de thuisploeg. Voorbij het halfuur bereikte Krépin Diatta dan toch Loïs Openda voor doel. Doelman Muslera keerde de poging van de belofte-international.

Meteen na de pauze had Dennis de gelijkmaker aan de voet. Balanta stuurde de Nigeriaan diep, maar na twee goede kapbewegingen besloot hij op Muslera. De blauw-zwarte motor sputterde, aan de overzijde ging een volley van Büyük naast. De Bruggelingen zagen de tijd wegtikken, wat hen inspireerde tot een slotoffensief. Na een mooie combinatie vloog een schicht van Siebe Schrijvers over de kooi van Muslera. Federico Ricca zette David Okereke alleen voor de Uruguayaanse doelman, maar de spits besloot aan de verkeerde kant van de paal.

In de blessuretijd was het moment van Diatta aangebroken, zijn knap afstandsschot ging in de verste hoek binnen. In de euforie na het doelpunt pakte Club Brugge nog twee domme rode kaarten. Diatta trok zijn shirt uit en kreeg een tweede gele kaart. En ook Mata pakte een tweede keer geel omdat hij de cornervlag omver trapte.

Door een punt uit de brand te slepen, ligt Club Brugge nog op poleposition voor de derde plaats. Die geeft recht op Europese overwintering in de Europa League. Club Brugge telt nu 3 punten, Galatasaray 2. Real Madrid, dat 7 punten telt, is door de puntendeling in Istanboel zeker van een stek in de volgende ronde. PSG was met 12 op 12 al gekwalificeerd voor de achtste finales. De Fransen gaan later op de avond op bezoek bij de Koninklijke.

Op de slotspeeldag (11 december) komt het Real van Hazard en Courtois naar Brugge. PSG speelt dan gastheer voor Galatasaray.

bron: Belga