Brandweer stuurt meetploegen naar Gentse haven na ongerustheid over gele wolk

In de Gentse haven is de brandweer met meetploegen ter plaatse bij een katalysatorenbedrijf nadat er een nog onduidelijke stikstofverbinding vrijgekomen is. Dat melden de Brandweerzone Centrum en de Gentse lokale politie. Buurtbewoners reageerden ongerust nadat een gele wolk afdreef naar het noorden van de stad. De wolk kwam vrij bij het productieproces van het bedrijf CRI Catalyst Company, een dochteronderneming van Shell, in de Pantserschipstraat. De brandweer is ter plaatse en er worden meetploegen ingezet. De gele wolk drijft af richting Langerbrugge, Evergem en Kluizen. De hulpdiensten volgen de situatie verder op maar voorlopig is nog niet gevraagd om ramen en deuren dicht te houden.

bron: Belga