BENE-League handbal – Bocholt loopt verder uit

In een inhaalwedstrijd van de twaalfde speeldag heeft Bocholt dinsdag de topper op het veld van Wezet met 25-29 gewonnen. De Limburgers ondergingen de wedstrijd in de eerste twintig minuten van de eerste helft, maar in de laatste tien ging het in één ruk van 9-7 naar 9-17. Na de rust duwde Bocholt nog even door. Het verschil liep snel op tot elf doelpunten (10-21). Voldoende om de voet van het gaspedaal te halen en de wedstrijd rustig uit te spelen.

In de stand slaat Bocholt een kloof van drie punten op eerste achtervolger Lions. Wezet blijft derde op vijf punten en moet het gezelschap van Bevo dulden.

bron: Belga