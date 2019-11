Belgen in het buitenland – Tottenham en Manchester City naar achtste finales, Eden Hazard valt geblesseerd uit

Tottenham en Manchester City hebben zich dinsdag verzekerd van een ticket voor de achtste finales van de Champions League, met nog één speeldag voor de boeg. Eden Hazard werd geblesseerd vervangen in Real Madrid-PSG (2-2). In groep A was Real Madrid, dat Paris Saint-Germain ontving, na het 1-1 gelijkspel in Galatasaray-Club Brugge zeker van een stek in de achtste finales. PSG was al gekwalificeerd sinds de vorige speeldag. Benzema (17., 79.) leek de Koninklijke de driepunter te bezorgen. Maar op aangeven van Thomas Meunier milderde Mbappé (81.), en Sarabia (83.) trok de stand zelfs in evenwicht. Vlak voor de pauze was er een vreemde fase met Thibaut Courtois in de hoofdrol. De Real-doelman haalde Icardi neer, waarop ref Artur Dias een penalty floot en de Rode Duivel een rode kaart gaf. Uiteindelijk kwam de scheidsrechter na consulteren van de beelden terug op die beslissingen, omdat er eerder een overtreding op Marcelo werd begaan.

Real-smaakmaker Eden Hazard liep voorbij het uur een enkelblessure op na een duel met Thomas Meunier. Hij werd in de 68e minuut vervangen door Bale. De van een achillespeesblessure herstelde Neymar viel aan de rust in bij PSG, de Braziliaan speelde zo zijn eerste Champions League-wedstrijd sinds december 2018.

In de stand telt poulewinnaar PSG 13 punten. Daarna volgen Real Madrid (8), Club Brugge (3) en Galatasaray (2). Op de slotspeeldag (11 december) komt het Real van Hazard en Courtois naar Brugge. PSG speelt dan gastheer voor Galatasaray.

Tottenham wist in poule B thuis een 0-2 achterstand op te halen tegen Olympiacos en zich zo te plaatsen voor de laatste zestien. In zijn tweede wedstrijd als coach van de Spurs zag José Mourinho dat zijn team na 19 minuten 0-2 in het krijt stond, na doelpunten van El Arabi (6.) en Semedo (19.). Dele Alli (45.+1), Kane (50., 77.) en Aurier (73.) zetten vervolgens orde op zaken: 2-4. Toby Alderweireld speelde de hele partij, de van een hamstringblessure herstelde Jan Vertonghen bleef op de bank. Bayern München, dat al zeker was van de achtste finales, won met 0-6 bij Rode Ster Belgrado. Goretzka (14.) opende de score. Lewandowski (53. pen, 60., 64., 68.) maakte maar liefst vier goals in de tweede helft, de Pool zit nu al aan tien doelpunten in deze Champions League. Tolisso (89.) zette de kers op de taart. Groepswinnaar Bayern (15 ptn) en Tottenham (10) stoten door. Rode Ster Belgrado (3) en Olympiacos (1) komen nog in aanmerking voor overwintering in de Europa League.

Het Manchester City van Kevin De Bruyne, 70 minuten op het veld, had genoeg aan een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk voor een achtstefinaleticket. In het Etihad Stadium werd het 1-1. Solomon (69.) maakte voor de bezoekers de treffer van Gündogan (56.) ongedaan. Atalanta blijft in de running voor de volgende ronde na een 2-0 overwinning tegen Dinamo Zagreb. Muriel (27.) op penalty en Gomez (47.) troffen raak. Timothy Castagne mocht in de 65e minuut invallen voor de Serie A-club. In groep C leidt poulewinnaar Manchester City met 11 punten voor Shakhtar Donetsk (6), Dinamo Zagreb (5) en Atalanta (4). Op de slotspeeldag staan Dinamo Zagreb-Manchester City en Shakhtar Donetsk-Atalanta op het programma.

In groep D won Juventus, dat zijn ticket voor de achtste finales al op zak had, met 1-0 tegen Atlético Madrid. Op slag van rust zorgde Dybala (45.+2) voor de enige treffer. Eerder op de avond versloeg Leverkusen Lokomotiv Moskou met 0-2. Juve is poulewinnaar met 13 punten. Atlético Madrid (7) ziet Leverkusen (6) naderen. Lokomotiv Moskou telt 3 punten.

