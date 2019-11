Amper 14 procent van aanwervingen is werkzoekende

Amper 14 procent van de werknemers die voor een nieuwe job worden aangeworven is werkzoekende. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven over loopbaanbewegingen, bij 1,5 miljoen werknemers. Het nieuws staat in De Morgen en Het Laatste Nieuws. Wie werkt, maakt het meeste kans op een nieuwe job: 56 procent van de mensen die een nieuwe job vinden, was al aan het werk. Wat ook opvalt: slechts 14 procent van alle nieuwe aanwervingen zijn werkzoekenden, die vooral in de horeca en de uitzendsector aan de slag kunnen. Schoolverlaters vormen met 7,6 procent ook een kleine minderheid op de arbeidsmarkt.

De horeca en de uitzendsector zijn ook de sectoren met de meeste kortgeschoolden en personen met een migratieachtergrond. In de industrie, de logistiek en het openbaar bestuur zijn 70 tot 90 procent van de aanwervingen werkenden. Vooral de gezondheidszorg, openbare diensten en het onderwijs zijn gesloten sectoren voor wie als werkzoekende aan de slag wil gaan.

Voor Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is dit rapport het uitgangspunt om nieuwe initiatieven te nemen om werkloosheid beter aan te pakken, aldus de kranten.

bron: Belga