Aanhangers van Netanyahu protesteren tegen “staatsgreep”

In Tel Aviv zijn de aanhangers van de recent voor corruptie aangeklaagde Israëlische premier Benjamin Netanyahu dinsdag op straat gekomen, om hem te steunen. Ze protesteren tegen wat ze een “staatsgreep” noemen. Volgens de Israëlische televisie kwamen zo’n 2.000 à 3.000 mensen opdagen voor het protest. Nog geen week geleden klaagde procureur-generaal Avichai Mandelblit de rechtse Netanyahu – als eerste zittende Israëlische premier – aan voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen. Zelf ontkent hij de beschuldigingen en spreekt hij van een “heksenjacht”.

Mandelblit zei maandagavond dat Netanyahu niet wettelijk verplicht is om ontslag te nemen als het hoofd van de overgangsregering. Maar of hij zich nog met de regeringsvorming kan bezighouden moet in de “publiek-politieke sfeer” beslist worden, zei de procureur-generaal.

Volgens de Israëlische media riepen betogers om de arrestatie van de procureurs-generaal die bij het onderzoek betrokken zijn. Zaterdagavond plannen Netanyahu’s tegenstanders een optocht.

bron: Belga