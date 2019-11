Karl Lagerfelds kat Choupette krijgt een eigen boek

De ene kat jaagt achter muizen aan, de ander geniet van een luxeleventje en neemt van tijd tot tijd de privéjet. Choupette, de kat van wijlen Karl Lagerfeld, behoort duidelijk tot die laatste categorie. De harige viervoeter was tot aan de dood van het mode-icoon zijn trouwe metgezel en krijgt nu zelfs een eigen boek.

Dat de modewereld overdreven luxueus kan zijn, weten we intussen allemaal. Maar toch is Choupette een wel zeer bijzonder geval. De kat kwam als bij toeval in het leven van Lagerfeld en ging nooit meer weg, tot de modeontwerper in februari overleed en de twee op die manier gescheiden werden.

Privéleven

Uit het testament van Karl Lagerfeld bleek niet alleen dat Choupette een van zijn erfgenamen was, maar ook dat de kat de klok rond een team rond zich moest hebben om haar op haar wenken te bedienen. Zo moeten haar ogen vijf keer per dag worden schoongemaakt en moet haar witte vacht worden geborsteld. Een waar prinsesje dus. Tijdens hun tijd samen maakte Karl Lagerfeld ook een hele resem foto’s van Choupette en die zullen in het nieuwe boek worden voorgesteld. De lezer krijgt op die manier en kijkje in het privéleven van de ontwerper en kan tegelijk genieten van alle kattencontent. Het boek verschijnt eind november bij uitgeverij Steidl.