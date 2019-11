Jarne uit ‘Celebs gaan Daten’: “Ik heb geen enkele vrouw willen kwetsen”

Jarne Baele nam deel aan zowel ‘Celebs gaan Daten’ als ‘Love Island’ eerder dit jaar. Sommige kijkers vonden dat hij zijn dates bewust onzeker maakte. Daar heeft hij nu op gereageerd.

In ‘Love Island’ zagen we hoe Jarne Baele meteen een klik had met Lotte, maar dat draaide uiteindelijk op niets uit. Zijn soms hard overkomende karakter werd hevig besproken op sociale media en ook tijdens zijn passage in ‘Celebs gaan Daten’ onlangs was een vrouwenblad kritisch over hem. Zo zou hij volgens dat blad zijn datingpartners bewust onzeker maken. “Ik heb nooit iemand willen kwetsen en ik weet zeker dat ik mijn dates niet heb beledigd. Wat plagen om het ijs te breken, dat moet toch kunnen? Als vrouwen vinden dat ik over de schreef ben gegaan, wil ik me daarvoor excuseren”, zegt hij in Dag Allemaal.

Niet genoeg kriebels

De 25-jarige softwareverkoper had in ‘Celebs gaan Daten’ duidelijk meteen een boon voor ex-Miss België Justine De Jonckheere (27), maar intussen weten we dat de twee hun eigen weg zijn opgegaan. “Er was een klik, maar toch misten we iets. Er waren helaas niet genoeg kriebels. Dat we niet hebben gekust, zegt genoeg. Na onze date stuurden we elkaar nog berichtjes, maar da’s verwaterd. Wij wonen 220 kilometer van elkaar vandaan en da’s praktisch onhaalbaar. Ergens halverwege tussen Limburg en West-Vlaanderen gaan wonen, in Brussel bijvoorbeeld, zie ik niet zitten. We willen elkaar niet wegkapen bij onze families. Ik woon nog thuis, bij m’n ouders. We blijven gewoon vrienden”, klinkt het.