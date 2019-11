Hoe kinderen kunst leren maken met plastic afval uit Schelde

Belgodyssee is een initiatief van de VRT, de RTBF en het Prins Filipfonds, in samenwerking met Metro en Éditions de l’Avenir, en met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister. De jaarlijkse reportagewedstrijd bevordert de samenwerking tussen jonge journalisten in spe uit de verschillende gemeenschappen van ons land, die in tweetalige duo’s werken. Tijdens deze editie belichten ze positieve initiatieven in de strijd tegen de klimaatverandering. Andries Haesevoets toverde samen met zijn partner en een groep kinderen plastic afval om in kleine kunstwerken.

“We gaan meerdere keren per week met de kinderen jutten”, legt communicatieverantwoordelijke Lot Saldien uit. Ze neemt ons samen met enkele kinderen en hun ouders mee op tocht. “Jutten betekent dat je afval gaat verzamelen. Mijn collega’s en ik waren geschrokken van de grote hoeveelheid puin die er aan de Schelde lag. Tijdens het jutten proberen we om met de kinderen op een oplossingsgerichte manier naar het afval te kijken. Je kan depressief worden als je al dat vuilnis ziet liggen of je kan zelf actie ondernemen. Wij hebben gekozen voor het laatste.”

In amper vijf minuten tijd verzamelen we drie volle emmers afval. Elko Credentino (9), een van de kinderen uit de groep, is duidelijk onder de indruk: “Dat plastic afval is slecht voor de natuur en voor de diertjes die in de Schelde leven. Ze eten al dat afval op en daarna gaan ze dood. Hopelijk is de wereld properder als wij volwassen zijn.”

Plastiquarium

Muzikante Rose Van de Leest (42) vergezelt ons tijdens het jutten, maar ze ontdekte het puin aan de Schelde al eerder tijdens de wandelingen met haar hond. Voor het decor van een concert met haar band Capsule in de Arenbergschouwburg verzamelde ze enkele jaren geleden plastic afval uit de Schelde. Na het optreden besloot Van de Leest om er nog iets anders mee te doen. “We hebben al dat plastic afval naar een oude scheepswerf op het Eilandje gebracht en per kleur gesorteerd. Op die manier werd de plek omgebouwd tot het ‘plastiquarium’ en wat later nam ook Stormkop haar intrek in het gebouw. Na het jutten kan je het afval hier wassen, sorteren en ten slotte kunnen de kinderen er zeer creatieve kunstwerkjes mee maken.”

Plasticmaaltijden

“Oorspronkelijk werden er kunstwerken en tapijten geweven met het plastic afval. Nu ligt de focus op de plasticmaaltijden”, zegt Saldien. “We eten per week ongeveer één bankkaart aan plastic op. Dat is best veel en daarom vonden we het ludiek om daar iets mee te doen.” De kinderen kunnen hun favoriete gerecht uit een kookboek kiezen en het daarna namaken met het plastic afval dat ze gejut hebben. Elko begint enthousiast zijn bordje te decoreren en enkele ogenblikken later toont hij zijn gerecht aan de volledige groep: “Ik heb mosselen met frietjes en een sausje gemaakt.”

Logboek

Flore Oorts (12) volgde afgelopen zomer een vakantiekamp bij Stormkop. Ze schreef al haar ervaringen op in een logboek. “Het jutten zal me altijd bijblijven. Dat deed echt iets met mij. Ik snap niet waarom mensen hun afval hier gewoon zomaar achterlaten”, vertelt Flore. “Ik kan me niet inbeelden dat we ooit in een wereld zonder plastic zullen leven, maar ik vind het belangrijk dat je weet wat je koopt. Een plastic flesje vervangen door een drinkbus is bijvoorbeeld al een goed hulpmiddel.”

Wie ben ik?

Naam: Andries Haesevoets

Leeftijd: 22 jaar

Studies: Master in de Culturele Studies (KU Leuven), Verkorte Bachelor Journalistiek (Thomas More Hogeschool)

Woonplaats: Zonhoven

LinkedIn-profiel: www.linkedin.com/in/andrieshaesevoets