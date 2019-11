Dit zijn de meest voorkomende seksuele fantasieën

Seksuele fantasieën: iedereen heeft ze. Voor de één blijft het bij vrij onschuldige scenario’s, voor de ander mag het al wat spannender zijn. Iedereen heeft zo zijn eigen fantasietjes waar hij of zij opgewonden van geraakt. Stiekem zouden we graag eens in het hoofd van anderen kunnen kijken om te weten welke fantasieën er zoal de ronde doen.

Natuurlijk is gedachtelezen niet mogelijk – en maar goed ook waarschijnlijk. Maar dankzij het magazine GQ krijg je toch een idee van waar mensen zoal opgewonden van worden. Sommige scenario’s zijn voorspelbaar, andere hadden we niet meteen zien aankomen…

1. Trio’s en orgieën

Onze maatschappij is erg gericht op monogamie, maar onze seksuele fantasieën zijn dat duidelijk niet. Trio’s en orgieën staan namelijk met stip op nummer één. Heel wat mensen dromen er duidelijk van om eens met meer dan twee tussen de lakens te duiken.

2. BDSM

Wereldwijd is BDSM de meest voorkomende seksuele fantasie. Zweepjes, onderdanigheid… We weten niet zeker of ’50 Tinten Grijs’ er voor iets tussenzit, maar de kans lijkt erg groot.

3. Openbare plaatsen

Seks heb je meestal in de veilige omgeving van je eigen slaapkamer, maar het kan ook anders. Of je nu fantaseert over een wippertje in de toiletten van een fancy restaurant of over een stomende vrijpartij tussen de potten pastasaus in de supermarkt: het is volledig normaal. Volgens seksuologen toont deze fantasie aan dat mensen de neiging hebben om in te willen gaan tegen de maatschappelijke normen.

4. Open relatie

Net zoals de trio- en orgiefantasieën stelt ook het fantaseren over een open relatie de heersende monogame tendens in vraag. Waarom jezelf beperken tot één persoon terwijl je ook van anderen zou kunnen genieten, misschien op een andere manier? Heel wat mensen dromen ervan om hun huidige gesloten relatie te laten evolueren naar een open variant.

5. Onbekend is niet onbemind

Heb jij je weleens afgevraagd hoe het zou zijn om in bed te duiken met die knappe verschijning die je enkele weken terug in de koffiebar hebt gespot? Seks met onbekenden (of met mensen die je kent in een andere context, zoals vrienden of collega’s) getuigt net als seks op openbare plaatsen van een verlangen om maatschappelijke normen aan de kant te schuiven.