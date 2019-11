Dit is waarom Dolly Parton altijd lange mouwen draagt

Het valt op dat country-icoon Dolly Parton nooit met blote armen in het openbaar verschijnt. Op de sofa bij ‘Good Morning America’ onthulde ze waarom.

De 73-jarige zangeres schaamt zich niet voor eventuele zwabberende bovenarmen of andere ouderdomskwaaltjes, maar heeft een andere reden om zich steeds bedekt te kleden: haar tatoeages.

Littekens

Het gerucht dat Parton heel wat tatoeages onder haar lange mouwen verborgen hield, doet al langer de ronde. Doorheen de jaren lichtte ze in interviews slechts af en toe een tipje van de sluier op over mogelijke tatoeages, maar nu heeft ze nog eens bevestigd dat ze er wel degelijk een aantalop haar bovenarmen heeft staan. Het gaat om pastelkleurige vlinders of bloemen en dienen om haar littekens te bedekken. De zangeres heeft namelijk last van overmatig littekenweefsel – wat vaak veroorzaakt wordt door operaties of verwondingen -, waarbij de paarse kleur van het litteken niet snel vervaagt ten opzichte van haar lichte huid. “Het zijn dus geen tatoeages die grote statements maken. Ik ben ook geen ‘biker chick’ geworden”, verklaarde ze.