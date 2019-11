Diatta redt moedig Club Brugge in slotfase

Club Brugge staat een stap dichter bij Europese overwintering. In een kolkend Istanbul speelde het 1-1 gelijk tegen een lastig Galatasaray. Als het op de slotspeeldag minstens evenveel punten raapt als de Turken, speelt Brugge ook Europees na Nieuwjaar.

Club Brugge wist vooraf duidelijk wat de opdracht was: winnen en zich zo verzekeren van Europees voetbal na de jaarwisseling. Het wist ook in welke omstandigheden het moest gaan spelen: een volgelopen Türk Telekom Stadyumu dat de Bruggelingen van minuut één het voetballen moeilijk zou maken. Het effect van het aanwezige publiek liet niet lang op zich wachten. Galatasaray begon gedreven aan de wedstrijd en de blauw-zwarte verdediging vond maar moeilijk een oplossing voor de druk.

Na 11 minuten strafte Büyük een schuiver van Deli af door de bal naast Mignolet in doel te duwen. De 1-0 was het signaal voor Club om het initiatief over te nemen en dat leidde tot enkele kansen. Openda kon de gemeten voorzet van Diatta (foto rechts) niet perfect richten en in de daaropvolgende corner kopte Vanaken binnen het bereik van de doelman van de Turken.

Onmachtige bezoekers

De Bruggelingen ruilden tijdens de rust hun groeiende frustratie in voor extra portie energie en zetten vanaf het fluitsignaal Galatasaray onder druk. Dat resulteerde helaas enkel in meer balbezit, een ongevaarlijke vrije trap van Vanaken en veel onnauwkeurige ballen in het strafschopgebied van de Turken. De volley van de ingevallen Schrijvers vloog nog over en Okereke wrong een uitgelezen kans de nek om door van dichtbij het doel niet te vinden. Het verdiende gelijkspel liet tot in de slotfase op zich wachten. Diatta kwam naar binnen en legde de bal knap weg in verste hoek. De 1-1 kreeg een wrange nasmaak omdat de maker van het doelpunt en Mata in het feestgewoel nog elk hun tweede gele kaart van de partij kregen.

Door het gelijkspel behoudt Club Brugge een kans op een verlengde Europese campagne. Dan moet het tegen Real Madrid minstens evenveel punten rapen als Galatasaray tegen Paris Saint-Germain. De twee Europese grootmachten speelden gisteren tegen elkaar, maar de wedstrijd was bij het ter perse gaan nog niet afgelopen.