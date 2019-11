BIZAR. Braziliaanse bouwt huis volledig uit gerecycleerde glazen flesjes

In een ruraal gebied van de Braziliaanse staat São Paulo is een vrouw een lokale attractie geworden. Ze woont in een huis dat ze volledig opbouwde uit glazen flesjes.

De alleenstaande Ivone Martins liet zich niet alleen inspireren door het groene gedachtegoed, maar koos ook om budgettaire redenen voor de aparte bouwstijl. Zonder geld voor degelijke bouwmaterialen, besloot ze gebruik te maken van wat er voorhanden lag: de talloze lege glazen flesjes die in haar buurt rondslingerden. De flesjes worden op hun zij gestapeld en aan elkaar gevoegd met cement. In twee jaar recycleerde ze al meer dan 6.000 flesjes en bouwde ze er een huis met een slaapkamer, keuken en badkamer van. In de soms mooie mozaïek van glazen bakstenen zijn af en toe ook flesjes Stella Artois te zien, dat in Brazilië een populair biermerk is.

Therapeutisch effect

Voor Ivone had het bouwen van het huis bovendien een therapeutisch effect. Na de dood van haar zoon belandde ze in een depressie. Het bouwproject hielp haar genezen. “Ik voel me als een krijger”, stelt Ivone. Ze is van plan om op haar elan door te gaan: ook voor haar meubels worden andere gerecycleerde materialen gezocht.