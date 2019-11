Bill Cosby toont geen berouw en blijft feiten ontkennen in eerste interview vanuit gevangenis

Meer dan anderhalf jaar na de veroordeling van seksueel delinquent Bill Cosby geeft de Amerikaans acteur en comedian nog altijd geen blijk van spijt. In een interview met BlackPressUSA houdt hij halsstarrig vast aan zijn onschuld en beweert hij ook in de toekomst nooit spijt te zullen betuigen.

Bill Cosby werd in april 2018 veroordeeld tot een celstraf van minimaal drie en maximaal tien jaar voor het drogeren en seksueel misbruiken van de Canadese Andrea Constand. De feiten dateren van 2004, maar kwamen in 2015 opnieuw in de aandacht nadat comedian Hannibal Buress enkele maanden eerder had gespot met Cosby’s status als verkrachter. De grap ging viraal, waarna meer dan 50 vrouwen naar buiten kwamen met beschuldigingen van seksueel misbruik door Bill Cosby. De meeste van die feiten waren toen echter al verjaard. In de uitspraak werd Cosby ook bestempeld als een gevaarlijk zedendelinquent. Hierdoor moet hij de rest van zijn leven verplicht levenslang begeleid worden en moet hij zich elk kwartaal melden bij de autoriteiten. Ook staat zijn naam in een register dat naar buren en scholen wordt gestuurd.

Opgezet spel

In het interview, dat werd afgenomen via verschillende vijftien minuten durende telefoongesprekken, houdt Cosby vast aan zijn onschuld. Hij zegt niet vervroegd vrij te zullen komen, want daarvoor is een spijtbetuiging een voorwaarde. Hij zal “nooit iets bekennen wat hij niet heeft gedaan” en dus “ook nooit spijt hebben”. Cosby beweert dat zijn proces onrechtvaardig en opgezet spel was, en noemt de jury “allemaal bedriegers”. Hij verwijst naar de uitspraak die één jurylid opving van een ander voor het proces begon: “hij is schuldig, nu kunnen we allemaal naar huis.” Vervolgens ging het jurylid naar binnen en kwam het glimlachend terug naar buiten. “Dat is omkoping en politiek”, volgens Cosby.

In dat verband heeft hij het ook over het hoog aantal zwarte Amerikanen in de gevangenis en de rol van zwarte media, zoals BlackPressUsa, in het vertellen van het verhaal. “Ik weet wat ze gedaan hebben met mijn volk.” Tevens beweert hij dat ‘The Cosby Show’, de sitcom waarin hij de hoofdrol speelde, enkel van de buis werd gehaald omdat “machtshebbers alles wat positief is aan de zwarte gemeenschap willen onderdrukken” – en niet omwille van zijn misdaden.

Goeroe

Bill Cosby noemt zichzelf “een gepriviligieerd man in de gevangenis” en verwijst naar zijn kleine cel als “mijn penthouse”. De acteur was vroeger al begaan met de Afro-Amerikaanse gemeenschap, en zet dat in de gevangenis verder. Hij spreekt er vaak voor andere zwarte gevangenen, die hem schijnbaar als een soort goeroe zien, en probeert hen te emanciperen om zelfrespect en waardigheid te hebben. “Cosby komt binnen met zijn vuist in de lucht en er wordt geapplaudiseerd”, zeggen andere gevangen, “hij helpt ons om ons leven anders te zien.” Cosby zelf gelooft dat hij zich “op het juiste moment op de juiste plek” bevindt. Hij heeft zijn leven lang Afro-Amerikaanse mannen proberen te bereiken, en nu zit hij in een gevangenis – in de staat Pennsylvania – die de grootste populatie Afro-Amerikaanse gevangen heeft. “Daar ben ik dankbaar voor.”