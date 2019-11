Belgische stroomprijs bij duurste van Europa

In de Europese Unie betalen enkel de Duitse en Deense gezinnen meer voor hun elektriciteit dan de Belgen. Dat wordt nog maar eens bevestigd door cijfers van Eurostat over de eerste jaarhelft van 2019. Sp.a wendt de cijfers aan om opnieuw te pleiten voor een verlaging van de btw op elektriciteit.

Gemiddeld bedraagt de elektriciteitsprijs in de EU voor gezinnen 21 euro per 100 kWh. Tussen de landen zijn grote verschillen. In Duitsland betalen huishoudens het meest: 30,9 euro per 100 kWh, gevolgd door de Denen (29,8 euro) en België: 28,4 euro.

Aan het andere uiteinde staan onder meer Bulgarije (9,9 euro), Hongarije (11,2 euro) en Litouwen (12,5 euro). De hoge prijzen in ons land zijn te danken aan allerlei taksen, heffingen en verplichtingen die via de stroomfactuur doorgerekend worden.

Btw-verlaging

Sp.a is niet verrast door de cijfers, zegt Vlaams parlementslid Hannes Anaf. De partij wil komaf maken met de hoge energiefactuur. “Elke regering moet vandaag prioriteit maken van een pakket aan maatregelen om die druk te verlagen. Als het nu niet gebeurt, is dat zoveel als zeggen dat het je niets kan schelen”, aldus Anaf. Speerpunt voor de socialisten is een btw-verlaging. Dat moet elk gezin 130 euro besparingen opleveren.